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28.08.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag höher

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 509,12 USD.

Microsoft
415.69 CHF 3.19%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 509,12 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'562 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 513,13 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 505,06 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'124'597 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 553,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,41 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,72 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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