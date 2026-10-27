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27.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 531,46 USD abwärts.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 531,46 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'419 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 528,34 USD nach. Bei 532,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 2'065'105 Stück.

Bei 553,49 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 4,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,93 USD aus. Am 29.07.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 4,81 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 19,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Microsoft am 27.10.2026

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