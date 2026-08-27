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27.08.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Anleger greifen bei Microsoft am Abend zu

Microsoft Aktie News: Anleger greifen bei Microsoft am Abend zu

Die Aktie von Microsoft zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 502,56 USD zu.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 502,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'552 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 505,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 494,56 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'760'846 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 553,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Mit einem Zuwachs von 10,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Mit einem Kursverlust von 30,52 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,81 USD gegenüber 3,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2027 wird am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,72 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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