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27.08.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 502,35 USD.

Microsoft
402.82 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'476 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 502,52 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 494,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'057'620 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 553,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 9,24 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 43,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,81 USD, nach 3,65 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 90.01 Mrd. USD gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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