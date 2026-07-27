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27.07.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend gesucht

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 393,63 USD.

Microsoft
319.48 CHF 2.43%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 393,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'095 Punkten liegt. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 394,20 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 390,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'278'592 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 29,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 11,29 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,68 USD aus. Am 29.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,27 USD, nach 3,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82.89 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.07.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,00 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
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