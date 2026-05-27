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27.05.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Abend ins Minus

Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Abend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 412,35 USD ab.

Microsoft
325.53 CHF -0.24%
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Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 412,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'658 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 409,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 411,00 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'336'968 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Mit einem Zuwachs von 34,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 356,29 USD ab. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 15,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,68 USD aus. Am 29.04.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.89 Mrd. USD – ein Plus von 18,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 70.07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.07.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 16,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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