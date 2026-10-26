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26.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend in Grün

Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend in Grün

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 531,58 USD.

Microsoft
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Um 20:26 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 531,58 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'329 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 532,91 USD. Mit einem Wert von 527,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 2'130'744 Aktien.

Bei einem Wert von 553,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,93 USD aus. Microsoft gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD gegenüber 3,65 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Microsoft am 28.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 19,75 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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