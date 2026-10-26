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26.10.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Nachmittag fester

Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 528,22 USD.

Microsoft
437.41 CHF 1.06%
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Das Papier von Microsoft konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 528,22 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'408 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 530,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 527,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'067'933 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 4,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 33,89 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,93 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 90.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 19,75 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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