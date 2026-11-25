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25.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 483,51 USD.
Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 483,51 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'148 Punkten steht. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 477,39 USD. Bei 485,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'237'353 Microsoft-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 559,15 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,64 Prozent. Bei einem Wert von 349,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit einem Kursverlust von 27,78 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,64 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,90 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,80 Prozent auf 92.28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Microsoft am 26.01.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 20,08 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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