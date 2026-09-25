Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Abend

Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:26 Uhr 4,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'782 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 519,40 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 498,50 USD. Bisher wurden heute 4'523'108 Microsoft-Aktien gehandelt.

Bei 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 6,91 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 349,20 USD am 26.06.2026. Mit Abgaben von 32,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 19,73 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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