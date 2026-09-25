Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag im Plus

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 511,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'500 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 517,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 498,50 USD. Zuletzt wechselten 2'153'963 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 553,49 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 7,64 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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