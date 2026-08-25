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25.08.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Dienstagabend fester

Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Dienstagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 489,95 USD zu.

Microsoft
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 489,95 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'526 Punkten tendiert. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 491,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 485,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'399'115 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (553,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Gewinne von 12,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 349,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,73 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.07.2026. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,65 USD je Aktie gewesen. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 19,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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