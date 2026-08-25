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25.08.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Microsoft Aktie News: Microsoft stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 487,35 USD.

Microsoft
391.48 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 487,35 USD zeigte sich die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'488 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 490,15 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 484,36 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 485,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 680'192 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 553,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 13,57 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent auf 90.01 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 19,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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