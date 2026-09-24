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24.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 495,90 USD.

Microsoft
412.00 CHF 0.45%
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Um 20:26 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 495,90 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'413 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 491,23 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 494,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'609'422 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD gegenüber 3,65 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 90.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 19,73 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 63.5312 18.12.2026 159235715
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.3083 10.97 159380619
Long 12.326 5.21 158841482
Long 19.2071 2.25 160288574
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 11.6316 4.98 157052414
Short 16.1929 2.63 161161499
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Long 5 -19.99 117915918
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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