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24.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag Verlust reich

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 492,57 USD abwärts.

Microsoft
410.14 CHF -1.02%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 492,57 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'333 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 491,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 494,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 864'138 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 553,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 11,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 41,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,64 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,90 USD. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 90.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 19,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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