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23.10.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Freitagabend ins Plus
Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 524,55 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'278 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 525,77 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 517,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'437'050 Microsoft-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 33,43 Prozent wieder erreichen.
Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,93 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 90.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.10.2027 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 19,75 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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