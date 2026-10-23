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23.10.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 523,22 USD.

Microsoft
432.82 CHF -1.44%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 523,22 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'092 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 523,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 517,44 USD. Zuletzt wechselten 706'820 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 553,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 5,79 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,64 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,93 USD je Microsoft-Aktie. Am 29.07.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Microsoft am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 26.10.2027.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 19,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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