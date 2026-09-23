Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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23.09.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochabend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 499,32 USD zu.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 499,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'588 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 509,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 501,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'118'869 Microsoft-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 553,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 9,79 Prozent niedriger. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 30,06 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,64 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,90 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 29.07.2026 vor. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,65 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 90.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.44 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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