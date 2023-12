Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 372,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 37'404 Punkten liegt. Bisher wurden heute 18'330 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 30.11.2023 markierte das Papier bei 384,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,11 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 219,35 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 69,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.10.2023. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 56'517,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50'122,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Das war die UBS Trader's Night 2013

Dufry: Umsatz und Gewinn wachsen stark