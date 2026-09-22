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22.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft wird am Abend ausgebremst

Microsoft Aktie News: Microsoft wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 496,99 USD.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 496,99 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'885 Punkten steht. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 493,67 USD. Bei 507,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'211'657 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 553,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 11,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Mit Abgaben von 29,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,90 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.01 Mrd. USD im Vergleich zu 76.44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,73 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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