Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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22.09.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 499,05 USD.
Die Microsoft-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 499,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'834 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 495,90 USD. Mit einem Wert von 507,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'071'305 Microsoft-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (553,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 9,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 42,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,90 USD aus. Am 29.07.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 19,73 USD je Microsoft-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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