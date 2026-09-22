Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’968 0.1%  SPI 19’814 0.3%  Dow 51’836 -0.4%  DAX 25’589 0.1%  Euro 0.9392 -0.3%  EStoxx50 6’330 0.2%  Gold 4’333 -0.2%  Bitcoin 70’802 -0.2%  Dollar 0.8210 0.0%  Öl 99.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AIG-Aktie tiefer: Vormalige Zurich-Topmanagerin Sierra Signorelli wechselt zur American International Group
Moderna-Aktie nach positiven Studienaussichten im Höhenflug: Rückschläge für BioNTech-Anleger voraus?
On-Aktie zweistellig im Plus: Neue Mittelfristziele bis 2029
Nach Kurssprung von 530 Prozent: Analysten sehen weiteres Potenzial für Micron – Wie tragfähig sind die Erwartungen?
Planet Labs-Aktie tiefer: Satellitenproduktion in Berlin startet bald
Suche...
Plus500 Depot

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 499,05 USD.

Microsoft
408.32 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

Die Microsoft-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 499,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'834 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 495,90 USD. Mit einem Wert von 507,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'071'305 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (553,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 9,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 42,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,90 USD aus. Am 29.07.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 19,73 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie: Wie Azure und Copilot den Weg zur 5-Billionen-Marke bereiten

Alphabet-Aktie dennoch mit Gewinnen: Auch Gemini dringt bei Tests in Computersysteme anderer Unternehmen ein

Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1519 18.12.2026 155495002
Long 12.4616 17.06.2027 159436513
Long 48.3803 18.12.2026 159235715
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3434 9.55 159436611
Long 10.9662 4.95 158786652
Long 13.7077 3.05 160288574
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5797 12.71 158840889
Short 9.7941 7.76 157052415
Short 35.7593 0.64 160880105
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -34.43 152376820
Long 10 -10.02 142717128
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

15:38 Logo WHS KI im Trading: Teil 1 jetzt ansehen – und bei Teil 2 live dabei sein!
13:27 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
12:41 RWE: Wird aus dem Versorger ein europäischer Energie-Infrastrukturplayer?
09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’565.60 19.66 S6BWWU
Short 14’854.61 13.96 SGBJ3U
Short 15’415.52 8.92 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’968.31 22.09.2026 16:54:29
Long 13’428.96 19.94 SYBVIU
Long 13’098.26 13.68 SJBCVU
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.