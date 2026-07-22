Microsoft Aktie News: Microsoft verbilligt sich am Abend

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 387,17 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'296 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 386,97 USD. Bei 399,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'587'392 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 30,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 10,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,68 USD je Microsoft-Aktie. Am 29.04.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 82.89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.07.2026 erwartet. Schätzungsweise am 27.07.2027 dürfte Microsoft die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 17,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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