Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend gefragt

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 499,10 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'062 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 499,45 USD. Bei 495,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1'987'806 Stück.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Am 29.07.2026 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.01 Mrd. USD im Vergleich zu 76.44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 19,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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