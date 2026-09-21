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21.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 495,02 USD.

Microsoft
405.15 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 495,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'918 Punkten liegt. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 497,39 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 495,41 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 746'729 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 553,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 10,56 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 29,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,64 USD aus. Microsoft gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,73 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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