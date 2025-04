Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 360,55 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 38'394 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 360,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 363,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 520'013 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 468,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 29,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 4,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,26 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,00 USD aus. Am 29.01.2025 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,24 USD gegenüber 2,94 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 69.63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 62.02 Mrd. USD umsetzen können.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 28.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

