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20.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft büsst am Abend ein

Microsoft Aktie News: Microsoft büsst am Abend ein

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 532,55 USD ab.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 532,55 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'462 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 525,84 USD ab. Bei 533,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'301'941 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,43 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,92 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,75 Prozent auf 90.01 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,74 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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