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20.08.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit negativen Vorzeichen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 480,68 USD.

Microsoft
385.13 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 480,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'848 Punkten liegt. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 479,53 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 483,09 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'473'911 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 13,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 349,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 19,72 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2608 12.24 157052415
Short 11.4898 5.18 159691881
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