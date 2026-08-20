Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 481,61 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'107 Punkten steht. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 479,81 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 483,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 585'266 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 14,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Abschläge von 27,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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