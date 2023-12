Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,1 Prozent auf 373,04 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 37'306 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'110 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,30 USD. 3,02 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 219,35 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,20 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56'517,00 USD – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 50'122,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

