Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 502,25 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'341 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 500,28 USD. Bei 518,94 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'059'155 Stück gehandelt.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 559,15 USD an. Gewinne von 11,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 30,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,64 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 USD belaufen. Microsoft liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,92 USD gegenüber 3,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 92.28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 20,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Realitätscheck für den KI-Boom: Wie verwundbar ist die Rally laut TS Lombard?

Take-Two-Aktie im Blick: Spiele-Starts rund um GTA 6 werden verschoben

Microsoft-Aktie in Rot: Ausfall dürfte Versicherer vergleichsweise wenig kosten