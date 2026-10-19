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19.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend freundlich

Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 533,97 USD.

Microsoft
440.00 CHF 0.71%
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:26 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'042 Punkten notiert. Bei 535,52 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 529,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1'667'170 Stück.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD an. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 3,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 34,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 3,64 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,92 USD aus. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,81 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 90.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Microsoft.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 19,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 55.1296 18.12.2026 161815097
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1135 11.19 158841482
Long 10.3773 6.72 160549144
Long 14.2235 3.43 161815001
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.757 5.85 158840889
Short 15.2082 3.22 159437128
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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