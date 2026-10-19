Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag fester

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 533,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'998 Punkten steht. Bei 533,36 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 529,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 766'400 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (553,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Gewinne von 3,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 349,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 34,53 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,64 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,92 USD je Microsoft-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 90.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,75 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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