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19.08.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft zieht am Mittwochabend an

Microsoft Aktie News: Microsoft zieht am Mittwochabend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 483,97 USD.

Microsoft
387.62 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 483,97 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'469 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 489,29 USD. Bei 479,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'880'878 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei 349,20 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90.01 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 76.44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 19,72 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4253 18.09.2026 155495000
Long 256.7891 18.09.2026 159691843
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3476 10.42 159380620
Long 10.2716 6.31 159436611
Long 19.753 1.56 158786652
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3145 12.47 157052415
Short 11.6722 5.40 159691881
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Long 5 -20.04 117915918
Long 10 -23.70 137285313
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In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

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