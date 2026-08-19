Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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19.08.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 483,95 USD.
Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 483,95 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'610 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 484,15 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 479,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 855'375 Microsoft-Aktien.
Bei 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 27,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90.01 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 76.44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 19,72 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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