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18.11.2026 20:27:14
Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochabend gesucht
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 508,81 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'167 Punkten tendiert. Bei 510,37 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 505,71 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1'899'171 Aktien.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 559,15 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 9,89 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Abschläge von 31,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,64 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 USD. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,72 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 92.28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 77.67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 20,09 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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