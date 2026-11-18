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18.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochnachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 507,42 USD zu.
Das Papier von Microsoft konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 507,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'286 Punkten tendiert. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 508,46 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 505,71 USD. Bisher wurden heute 816'794 Microsoft-Aktien gehandelt.
Bei 559,15 USD markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,19 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 45,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,88 USD belaufen. Am 28.10.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,92 USD gegenüber 3,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 92.28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,09 USD je Microsoft-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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