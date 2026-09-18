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18.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft verbilligt sich am Freitagabend

Microsoft Aktie News: Microsoft verbilligt sich am Freitagabend

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 494,65 USD.

Microsoft
406.04 CHF -0.48%
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Die Microsoft-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 494,65 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'658 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 491,10 USD aus. Bei 498,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'038'987 Microsoft-Aktien.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,40 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2026 mit 3,64 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,90 USD je Aktie ausschütten. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,75 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 19,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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