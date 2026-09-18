Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 493,04 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 492,48 USD ab. Bei 498,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'466'978 Microsoft-Aktien.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 553,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Am 29.07.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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