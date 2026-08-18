Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 482,01 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'377 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 484,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 481,27 USD. Bisher wurden heute 2'125'854 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 553,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,83 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD ab. Mit Abgaben von 27,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD gegenüber 3,65 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90.01 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 76.44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,70 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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