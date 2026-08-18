Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 480,73 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'417 Punkten tendiert. Bei 484,27 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 477,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 481,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 993'635 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 27,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,64 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.07.2026. Das EPS lag bei 4,81 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,75 Prozent gesteigert.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 19,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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