Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 505,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'767 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 496,51 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 514,00 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'503'786 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 559,15 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 10,52 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,98 Prozent.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Microsoft veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,92 USD, nach 3,72 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,80 Prozent auf 92.28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 20,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie fester: Konzern stellt Dienste nach weltweiter Störung komplett wieder her - Fehler gefunden

Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives

Bill Ackman setzt auf langfristige Geschäftsmodelle – diese Aktien dominieren sein Portfolio