|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 505,94 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 505,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'767 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 496,51 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 514,00 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'503'786 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 559,15 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 10,52 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,98 Prozent.
Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Microsoft veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,92 USD, nach 3,72 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,80 Prozent auf 92.28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.
Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 20,09 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Microsoft-Aktie fester: Konzern stellt Dienste nach weltweiter Störung komplett wieder her - Fehler gefunden
Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives
Bill Ackman setzt auf langfristige Geschäftsmodelle – diese Aktien dominieren sein Portfolio
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
16:00
|Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Microsoft am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.