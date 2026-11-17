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17.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 511,38 USD.
Die Microsoft-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 511,38 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'229 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 509,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 514,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 755'004 Microsoft-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 559,15 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 46,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2026 3,64 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Microsoft gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 92.28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 20,09 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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