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17.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Abend an Boden

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Microsoft zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 495,10 USD.

Microsoft
411.23 CHF 0.80%
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Das Papier von Microsoft legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 495,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'816 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 501,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 498,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1'544'233 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 11,79 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 349,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 29,47 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Microsoft veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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