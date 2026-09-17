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17.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Donnerstagnachmittag

Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 495,40 USD zu.

Microsoft
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Um 16:28 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 495,40 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'785 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 501,44 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 498,00 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 994'514 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 553,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,73 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 29,51 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 4,81 USD gegenüber 3,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 90.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 19,73 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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