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17.08.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Kurseinbussen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Kurseinbussen

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 479,61 USD nach.

Microsoft
392.53 CHF -2.85%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 479,61 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'486 Punkten steht. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 478,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 490,36 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'793'572 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Bei 349,20 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,19 Prozent.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,90 USD belaufen. Microsoft gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 76.44 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 19,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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