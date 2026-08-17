Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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17.08.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft
Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 484,66 USD.
Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 484,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'563 Punkten steht. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 484,15 USD. Bei 490,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'116'988 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 14,20 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,64 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,90 USD belaufen. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,81 USD, nach 3,65 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 19,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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