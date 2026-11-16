Die Microsoft-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 520,74 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'624 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 516,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 525,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'969'698 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 559,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 6,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 349,20 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 32,94 Prozent sinken.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,72 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent auf 92.28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 20,10 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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