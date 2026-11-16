|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 520,74 USD.
Die Microsoft-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 520,74 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'624 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 516,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 525,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'969'698 Microsoft-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 559,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 6,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 349,20 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 32,94 Prozent sinken.
Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,72 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent auf 92.28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 20,10 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives
Bill Ackman setzt auf langfristige Geschäftsmodelle – diese Aktien dominieren sein Portfolio
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft büsst am Montagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.11.26
|Microsoft-Büroprogramme laufen nach Störung wieder (AWP)
|
14.11.26
|Microsoft-Büroprogramme laufen nach Störung wieder (AWP)
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Microsoft am 16.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street schliesst in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.