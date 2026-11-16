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16.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft büsst am Montagnachmittag ein
Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 519,89 USD abwärts.
Die Microsoft-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 519,89 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'968 Punkten realisiert. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 518,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 525,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 845'361 Microsoft-Aktien.
Bei 559,15 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,55 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.
Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 4,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 92.28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.67 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 26.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 20,10 USD je Microsoft-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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