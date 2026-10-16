Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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16.10.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend Verlust reich
Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 527,24 USD.
Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 527,24 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'886 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 524,43 USD. Bei 541,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'143'920 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 553,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 349,20 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 33,77 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,92 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,75 Prozent auf 90.01 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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