Microsoft Aktie News: Microsoft fällt am Nachmittag

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 536,05 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'402 Punkten steht. In der Spitze büsste die Microsoft-Aktie bis auf 534,84 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 541,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'852'963 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 3,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,92 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 90.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Microsoft am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Microsoft rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 19,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NVIDIA beteiligt sich an Doctolib - Aktie gefragt

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor